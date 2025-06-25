Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта

Конечно, Россия сыграла свою роль в урегулировании ирано-израильского конфликта. Россия – единственная страна в мире, у которой есть такие хорошие контакты со всеми сторонами противостояния. Особенно важны доверительные отношения с Ираном.

Визит министра иностранных дел Ирана в Москву и его встречи с высшим руководством РФ это - лишь видимая часть айсберга. Ему, конечно, предшествовали дипломатические обмены и с американцами, и с израильтянами.

Можно быть уверенными, что без посредничества Москвы достигнуть договоренностей было бы гораздо тяжелее.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4c380140d3f76d06491ee57ecb67c5d0/