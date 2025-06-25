Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы

Переговоры между Ираном и США скорее всего будут продолжены после взаимного прекращения огня. Американцы считают, что, благодаря их великолепным ударам, ядерная программа Ирана приказала долго жить. Если они так считают, значит, что сама идея о том, что Иран способен обогащать уран - просто неактуальна. И Иран охотно подтвердит, что у него центрифуг больше нет.

У Трампа победы должны быть громкими. Громкой будут делать и эту. Для этого американцам нужно, что бы Иран подписал с ними хоть какие-то бумаги. Будут в этих документах упоминаться ракеты? Возможно. Но кто помешает Ирану совершенствовать дроны или создавать гипер-оружие?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f66f2caa66ed347ee1acdecbab529b3b/