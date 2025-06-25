Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России

В Европейском Союзе идет подготовка населения к войне. Россия на ее западных рубежах получила очень серьезного противника. Старые империалистические хищники, завершают свой период травоядности, длившийся несколько десятилетий. Европа восстанавливается, и ее совокупный военный потенциал больше российского. Следует также помнить, что у Франции и Великобритании есть примерно по 200 ядерных боеголовок. Этого вполне достаточно для того, чтобы устроить ядерный апокалипсис в планетарном масштабе. Прибавим к этому планы европейских государств в ближайшие годы потратить на перевооружение и модернизацию своих армий 800 млрд евро.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f9fbe4e226a3da26dd682716422ff32d/