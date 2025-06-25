Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
25 июня 2025 / 14:08
КОТИРОВКИ
USD
25/06
78.3892
EUR
25/06
91.7370
Новости часа
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Москва
25 июня 2025 / 14:08
Котировки
USD
25/06
78.3892
0.0000
EUR
25/06
91.7370
0.0000
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
25 июня 2025 / 13:43
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
25 июня 2025 / 13:39
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
25 июня 2025 / 13:36
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Кризис в Европе / Разоружение
Безопасность
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
25 июня 2025 / 13:43

В Европейском Союзе идет подготовка населения к войне. Россия на ее западных рубежах получила очень серьезного противника. Старые империалистические хищники, завершают свой период травоядности, длившийся несколько десятилетий. Европа восстанавливается, и ее совокупный военный потенциал больше российского. Следует также помнить, что у Франции и Великобритании есть примерно по 200 ядерных боеголовок. Этого вполне достаточно для того, чтобы устроить ядерный апокалипсис в планетарном масштабе. Прибавим к этому планы европейских государств в ближайшие годы потратить на перевооружение и модернизацию своих армий 800 млрд евро.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f9fbe4e226a3da26dd682716422ff32d/

 

Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
12:13
Лавров: Россия ценит доверительные отношения с Туркменией
11:51
Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
11:36
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:17
Рубио: окно для диалога с РФ может закрыться в случае новых санкций США
11:02
ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей Су-35С
10:44
NY Post: в Тихом океане после пожара затонуло судно с электромобилями
10:31
Пашинян заявил, что в Армении удалось предотвратить захват власти
10:15
SCMP: Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии
22:37
Найдена причина провала очередной японской миссии на Луну
21:24
Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения