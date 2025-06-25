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Лавров: Россия ценит доверительные отношения с Туркменией
25 июня 2025 / 12:13
Лавров: Россия ценит доверительные отношения с Туркменией
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Россия высоко ценит доверительные отношения с Туркменией, Ашхабад является партнером и близким другом Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы высоко ценим дружественные, доверительные отношения с братским Туркменистаном, нашим партнером, близким другом вне зависимости от международной конъюнктуры", - отметил он в ходе переговоров с заместителем председателя правительства, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

Лавров подчеркнул, что Москва позитивно оценила участие президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в мероприятиях по случаю Дня Победы в российской столице, а также боевого расчета вооруженных сил страны в параде. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, как отмечали 9 Мая в республике, включая проведение акций "Бессмертный полк" и "Аллея памяти".

"Все это действительно подтверждает нашу приверженность общей истории, единым ценностям и наше намерение твердо беречь эту память для последующих поколений. Особо ценим отношения, которые у нас развиваются на уровне президентов", - добавил российский министр.

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