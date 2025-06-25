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Политика
FT: слова Трампа о статье 5 НАТО поставили под угрозу саммит в Гааге
25 июня 2025 / 12:32
FT: слова Трампа о статье 5 НАТО поставили под угрозу саммит в Гааге
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Слова президента США Дональда Трампа касательно статьи 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, поставили под угрозу проведение саммита НАТО в Гааге. Об этом со ссылкой на европейских чиновников пишет газета Financial Times (FT).

Некоторое время назад Трамп не дал однозначного ответа на вопрос, сохраняет ли он приверженность принципу коллективной обороны, отраженному в этой статье договора. "Зависит от того, какого определения вы придерживаетесь", - указал американский лидер.

"Саммит зависит от того, какое решение примет Трамп. Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли защищать Европу", - сказал один из собеседников издания. 

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. Его главная тема - увеличение нижнего порога расходов на оборону государствами альянса до 5% ВВП.

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