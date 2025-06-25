FT: слова Трампа о статье 5 НАТО поставили под угрозу саммит в Гааге

Слова президента США Дональда Трампа касательно статьи 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, поставили под угрозу проведение саммита НАТО в Гааге. Об этом со ссылкой на европейских чиновников пишет газета Financial Times (FT).

Некоторое время назад Трамп не дал однозначного ответа на вопрос, сохраняет ли он приверженность принципу коллективной обороны, отраженному в этой статье договора. "Зависит от того, какого определения вы придерживаетесь", - указал американский лидер.

"Саммит зависит от того, какое решение примет Трамп. Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли защищать Европу", - сказал один из собеседников издания.

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. Его главная тема - увеличение нижнего порога расходов на оборону государствами альянса до 5% ВВП.