Российские ВС освободили населенный пункт Ялта в ДНР

Подразделения Восточной группировки войск освободили населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Ялта в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям группировки войск "Восток".