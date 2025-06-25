Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
25 июня 2025 / 13:43
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
25 июня 2025 / 13:39
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Ялта в ДНР
25 июня 2025 / 12:49
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Подразделения Восточной группировки войск освободили населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Ялта в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям группировки войск "Восток".