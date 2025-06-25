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Песков заявил, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите БРИКС
25 июня 2025 / 13:03
Песков заявил, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите БРИКС
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Россия в любом случае примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Россия в любом случае будет участвовать в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас - развитие БРИКС и наше участие в этом объединении", - отметил он.

Некоторое время назад помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил ТАСС, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии, но формат его участия пока не определен.

Бразилия приняла председательство в БРИКС с 1 января. В 2024 году группу возглавляла Россия, ключевым событием в период российского председательства стал саммит в Казани, который прошел 22-24 октября.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с начала 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

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