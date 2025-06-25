Президент США Дональд Трамп положительно оценил ситуацию вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

"На мой взгляд, все очень хорошо. Вчера Израиль развернул самолеты. Они их отправили, так как чувствовали, что произошло нарушение режима прекращения огня. И технически они были правы, но это бы просто не сработало. И они вернули самолеты. Я сказал, что вы должны вернуть их. И они вернулись, и это было здорово, и все идет очень хорошо", - сказал он при общении с генсеком НАТО Марком Рютте в Гааге.

Американский лидер отметил, что установление режима прекращения огня стало победой для всех, в том числе для Ирана. "Мы одержали огромную победу, нанесли колоссальный удар. Это была огромная победа для всех, включая Иран. В их распоряжении по-прежнему есть страна, у них есть нефть, и они очень умные люди", - указал он.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.

Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.