В России каждый день строят 6,5 км дорог

В России ежедневно строят 6,5 км автодорог, ремонтируют 167 км. Об этом заявил глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В 2019 году, когда переходили из приоритетного проекта в нацпроект "Безопасные качественные дороги", президент обратил внимание, что в день мы строим 5 км дорог и ремонтируем 75 км дорог. По состоянию на 2024 год мы вышли на следующие показатели: 6,5 км в день мы строим и 167 - ремонтируем", - отметил глава Росавтодора.

По его словам, с 2019 года агентству удалось существенно нарастить объемы строительства и реконструкции дорог. Так, за шесть лет построено 150 тыс. км автодорог и уложено свыше 1 млрд кв. м асфальтобетонных покрытий. Вместе с тем в нормативное состояние приведено 85% федеральных и 54,9% региональных дорог.

"Мы продолжаем развитие опорной сети и должны поддерживать в городских агломерациях 85% - это нормативное состояние, а в региональной части дорог довести нормативное состояние до 60%. И новая задача, которая касается опорных населенных пунктов, - развитие в них улично-дорожной сети - на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году", - заключил Новиков.