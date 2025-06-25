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Безопасность
Орбан считает, что НАТО нечего делать на Украине
25 июня 2025 / 14:00
© Михаил Метцель/ ТАСС
Североатлантическому альянсу нечего делать на Украине, так как эта страна не является его членом. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.
"НАТО нечего делать на Украине. Украина не член НАТО, так же как и Россия. И я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить такое положение", - отметил глава венгерского правительства.
Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. Его главная тема - увеличение нижнего порога расходов на оборону государствами альянса до 5% ВВП.