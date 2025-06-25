Орбан считает, что НАТО нечего делать на Украине

Североатлантическому альянсу нечего делать на Украине, так как эта страна не является его членом. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.

"НАТО нечего делать на Украине. Украина не член НАТО, так же как и Россия. И я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить такое положение", - отметил глава венгерского правительства.

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. Его главная тема - увеличение нижнего порога расходов на оборону государствами альянса до 5% ВВП.