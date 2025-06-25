Российские средства ПВО нейтрализовали 235 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 7 управляемых авиабомб JDAM и 235 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 65 472 беспилотника, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 038 танков и других боевых бронемашин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 271 единица специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.