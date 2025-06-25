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Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным 23 июня
25 июня 2025 / 14:31
Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным 23 июня
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в понедельник прошла замечательно.

"Переговоры с господином Путиным были замечательными. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля", - отметил он в интервью газете Al Araby Al Jadeed. Текст беседы приводит пресс-служба главы МИД Ирана.

"Между нашими странами существует широкое сотрудничество в области мирного атома, и диалог и координация на нынешнем этапе были конструктивными и крайне необходимыми", - указал Арагчи.

Президент России 23 июня принял Арагчи в Кремле. Путин заявил о твердой позиции Москвы относительно незаконного характера израильских и американских ударов по территории исламской республики. Российский лидер назвал их неспровоцированной агрессией. Глава иранского внешнеполитического ведомства высоко оценил четкую позицию Москвы в отношении конфликта на Ближнем Востоке. 

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