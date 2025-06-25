Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Об этом американский лидер сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге.

"Мы обсудим с Зеленским его трудности. Я думаю, мы будем обсуждать Украину", - сказал он. "Я думаю, что прогресс есть", - описал Трамп свое видение украинского положения дел.

Ранее президент США заявил журналистам, что планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО, при этом не уточнил характер будущей встречи. По информации газеты Politico, встреча может пройти 25 июня.