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Политика
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским "трудности" Украины
25 июня 2025 / 14:47
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Об этом американский лидер сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге.
"Мы обсудим с Зеленским его трудности. Я думаю, мы будем обсуждать Украину", - сказал он. "Я думаю, что прогресс есть", - описал Трамп свое видение украинского положения дел.
Ранее президент США заявил журналистам, что планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО, при этом не уточнил характер будущей встречи. По информации газеты Politico, встреча может пройти 25 июня.