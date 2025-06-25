В Киргизии будут блокировать доступ к порносайтам

Парламент Киргизии принял закон, подразумевающий блокирование доступа к сайтам с порнографией. Об этом со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики сообщает ТАСС.

"В ходе заседания Жогорку кенеша (Верховного совета) 25 июня депутаты рассмотрели и приняли проект закона "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что новый закон запрещает распространение в интернет-сегменте страны контента с "элементами порнографического характера". Принятый закон призван защитить "моральные и нравственные ценности общества".

Нововведение вступит в силу после подписания соответствующего документа президентом Киргизии Садыром Жапаровым.