Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
25 июня 2025 / 18:43
КОТИРОВКИ
USD
25/06
78.3892
EUR
25/06
91.7370
Новости часа
Мерц: НАТО повысит оборонные расходы не для того, чтобы кому-то угодить Нарышкин заявил о необходимости продолжения переговоров с Киевом
Москва
25 июня 2025 / 18:43
Котировки
USD
25/06
78.3892
0.0000
EUR
25/06
91.7370
0.0000
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
25 июня 2025 / 13:43
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
25 июня 2025 / 13:39
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
25 июня 2025 / 13:36
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Информационная безопасность / Политика и религия
Общество
В Киргизии будут блокировать доступ к порносайтам
25 июня 2025 / 15:01
В Киргизии будут блокировать доступ к порносайтам
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Парламент Киргизии принял закон, подразумевающий блокирование доступа к сайтам с порнографией. Об этом со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики сообщает ТАСС.

"В ходе заседания Жогорку кенеша (Верховного совета) 25 июня депутаты рассмотрели и приняли проект закона "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что новый закон запрещает распространение в интернет-сегменте страны контента с "элементами порнографического характера". Принятый закон призван защитить "моральные и нравственные ценности общества".

Нововведение вступит в силу после подписания соответствующего документа президентом Киргизии Садыром Жапаровым. 

Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
16:49
Мерц: НАТО повысит оборонные расходы не для того, чтобы кому-то угодить
16:37
Нарышкин заявил о необходимости продолжения переговоров с Киевом
16:24
Трамп подтвердил приверженность коллективной безопасности НАТО
16:05
Суточные потери ВСУ на всех участках СВО составили около 1 305 военных
15:51
Медведев считает, что Евросоюз является прямой угрозой России
15:32
Песков: репутация МАГАТЭ пострадала в свете ударов США по Ирану
15:16
Каллас: Канада может присоединиться к ЕС, поскольку граничит с ним по Арктике
15:01
В Киргизии будут блокировать доступ к порносайтам
14:47
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским "трудности" Украины
14:31
Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным 23 июня
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения