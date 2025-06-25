Каллас: Канада может присоединиться к ЕС, поскольку граничит с ним по Арктике

Канада, несмотря на то, что не находится в Европе, могла бы войти в состав Европейского союза, так как граничит с ним по Арктике. На это обратила внимание глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg на полях саммит НАТО в Гааге.

"У меня уже спрашивали о том, что Канада хочет присоединиться к ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшая проблема - они находятся не в Европе. Однако на это есть простой ответ - Арктика! Они граничат с нами по Арктике", - указала глава евродипломатии.

Идеи о возможной интеграции Канады в Евросоюз начали тиражироваться в экспертных и политических кругах в качестве потенциального ответа на угрозы президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии Канады.