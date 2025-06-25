Песков: репутация МАГАТЭ пострадала в свете ударов США по Ирану

Бездействие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе ударов США по ядерным объектам на территории Ирана серьезно отразилось на его собственной репутации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о разрыве отношений Ирана и МАГАТЭ.

Ранее парламент Ирана одобрил проект закона о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Исламская республика обратила внимание на отказ агентства предотвратить или хотя бы выступить с осуждением атак Израиля и США по ядерным объектам в стране, которые находились под официальным надзором и защитой международной организации.