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Политика
Песков: репутация МАГАТЭ пострадала в свете ударов США по Ирану
25 июня 2025 / 15:32
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Бездействие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе ударов США по ядерным объектам на территории Ирана серьезно отразилось на его собственной репутации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о разрыве отношений Ирана и МАГАТЭ.
Ранее парламент Ирана одобрил проект закона о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Исламская республика обратила внимание на отказ агентства предотвратить или хотя бы выступить с осуждением атак Израиля и США по ядерным объектам в стране, которые находились под официальным надзором и защитой международной организации.