Нынешний Европейский союз представляет собой прямую угрозу России, но это не должно становиться препятствием для двустороннего сотрудничества РФ с отдельными европейскими странами. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Благодушный лозунг: "Вступайте куда угодно, только не в НАТО" - необходимо скорректировать. Евросоюз, напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками, - прямая угроза России. Именно так его и нужно воспринимать. Во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, безусловно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы", - указал он.

Медведев отметил, что в настоящее время Евросоюз преследует отдельную цель - вооружить киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для РФ.

"Именно ЕС подписал соглашение с нелегитимным главарем умирающей Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению ее так называемой безопасности. Именно ЕС поставляет бандеровским уродцам оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности. Именно ЕС направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали наших граждан и совершали теракты в нашей стране. И тот же самый ЕС нагло финансирует свои омерзительные действия за счет доходов от замороженных активов России", - констатировал он.

По словам политика, Россия воспринимает как угрозу возможное вступление Украины в Евросоюз. При этом варианта решения он видит два: либо ЕС откажется от этой идеи, либо вступать туда будет некому.