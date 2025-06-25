Суточные потери ВСУ на всех участках СВО составили около 1 305 военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки составили около 1 305 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военнослужащих, "Запад" - до 200,"Юг" - до 165, "Центр" - до 510, "Восток" - свыше 190, "Днепр" - более 80 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли 22 артиллерийских орудия, в том числе 1 производства Великобритании, а также украинскую САУ "Богдана" калибра 155-мм, танк и 8 броневиков.