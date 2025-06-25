Трамп подтвердил приверженность коллективной безопасности НАТО

Соединенные Штаты сохраняют приверженность коллективной безопасности НАТО. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

"Мы с ними до конца", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняют ли США приверженность статье 5 Устава НАТО. В соответствии с ней, вооруженное нападение на одну или несколько стран военного блока будет расцениваться как нападение на альянс.