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Безопасность
Трамп подтвердил приверженность коллективной безопасности НАТО
25 июня 2025 / 16:24
Трамп подтвердил приверженность коллективной безопасности НАТО
© EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA/ТАСС

Соединенные Штаты сохраняют приверженность коллективной безопасности НАТО. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

"Мы с ними до конца", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняют ли США приверженность статье 5 Устава НАТО. В соответствии с ней, вооруженное нападение на одну или несколько стран военного блока будет расцениваться как нападение на альянс. 

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