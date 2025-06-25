Нарышкин заявил о необходимости продолжения переговоров с Киевом

Прямые переговоры между Россией и Украиной должны продолжаться, это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, как он оценивает настрой украинской стороны перед следующим раундом переговоров.

"Как бы они ни были настроены, необходимо продолжать переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед. Но тем не менее каждый раз в ходе каждого очередного раунда ряд вопросов решается, в том числе вопросы, которые относятся к гуманитарной повестке. Это тоже очень важно", - указал он.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также условились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Россия передала украинской стороне около 6 тыс. тел погибших военнослужащих.