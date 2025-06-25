Мерц: НАТО повысит оборонные расходы не для того, чтобы кому-то угодить

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что участники саммита НАТО в Гааге примут единое решение об увеличении оборонных расходов.

"Я исхожу из того, что мы сегодня примем совместное решение наделить НАТО в будущем гораздо лучшими средствами", - заявил он по прибытии на встречу. Мерц отметил, что члены военного блока намерены впредь выделять на вооруженные силы до 3,5% от их ВВП и еще 1,5% дополнительно на важную инфраструктуру.

"Это все будет происходить при полном согласии, поскольку мы согласны с тем, что ситуация с угрозами изменилась", - подчеркнул он, снова высказав мнение, что эта угроза якобы исходит от России.

"Я хочу четко дать понять, что мы принимаем решения не для того, чтобы кому-то сделать одолжение, но мы принимаем эти решения, так как сами убеждены в том, что НАТО в целом, и это, в первую очередь, касается европейской части НАТО, в ближайшие годы должна делать больше, чтобы обеспечить собственные оборонные способности", - указал глава германского правительства.