Туристы в Анапе будут подписывать форму о запрете купания

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края гостиницы и санатории ввели письменное уведомление туристов о запрете на купание из-за последствий ЧП с танкерами. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края сообщает ТАСС.

Некоторое время назад в Краснодарском крае, где на загрязненных после крушения танкеров пляжах наблюдали скопление туристов, определили опасные зоны побережья в Анапе и Темрюкском районе, которые планируется огородить от отдыхающих для обеспечения запретов. В Темрюкском районе это территория вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от п. Веселовка до заповедника Утриш).

"При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ гости подписывают при заселении", - следует из сообщения.

Как отмечается, такая мера направлена на информирование туристов о возможном возникновении рисков для здоровья, таких как: кожные заболевания, аллергия, отравления в результате возможного контакта с мазутом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и пока не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.