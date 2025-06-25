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Орбан: угрозу для Европы представляет не Россия, а потеря конкурентоспособности
25 июня 2025 / 17:15
Орбан: угрозу для Европы представляет не Россия, а потеря конкурентоспособности
© Михаил Метцель/ ТАСС

Россия не является угрозой для Европы, истинная опасность для нее исходит от потери конкурентоспособности в мировой экономике и торговле. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.

На вопрос о том, в чем состоит сегодня главная угроза для Европы, политик ответил: "Реальная угроза находится не в сфере безопасности, а в экономике. Она заключается в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле".

Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он Россию угрозой для Европы, Орбан заявил: "Мы далеки от этого. Не думаю, что Россия достаточно сильна для того, чтобы представлять для нас реальную угрозу".

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