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Политика
Орбан: угрозу для Европы представляет не Россия, а потеря конкурентоспособности
25 июня 2025 / 17:15
© Михаил Метцель/ ТАСС
Россия не является угрозой для Европы, истинная опасность для нее исходит от потери конкурентоспособности в мировой экономике и торговле. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.
На вопрос о том, в чем состоит сегодня главная угроза для Европы, политик ответил: "Реальная угроза находится не в сфере безопасности, а в экономике. Она заключается в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле".
Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он Россию угрозой для Европы, Орбан заявил: "Мы далеки от этого. Не думаю, что Россия достаточно сильна для того, чтобы представлять для нас реальную угрозу".