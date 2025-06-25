Трамп заявил о полной ликвидации ядерных объектов Ирана

Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены в результате американских атак. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Когда вы смотрите на ядерные объекты сверху, не забывайте, что пламя охватило не только все под землей, но и все, что находится на земле. Если вы посмотрите на фото до и после, абсолютно все, что находится наверху, сгорело дотла. Я думаю, это было полное уничтожение", - отметил глава вашингтонской администрации.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Позднее Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.