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Банк России предложил новые сроки массового внедрения цифрового рубля
25 июня 2025 / 17:46
Банк России предложил новые сроки массового внедрения цифрового рубля
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Банк России направил в Госдуму предложения о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Так, крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

"С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год составляет более 120 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.

Для остальных банков с универсальной лицензией и их клиентов-продавцов (с выручкой более 30 млн рублей в год) срок подключения продлен до 1 сентября 2027 года. Остальные кредитные организации и торговые точки выручкой менее 30 млн рублей должны будут подключиться к платформе цифрового рубля с 1 сентября 2028 года. На торговые предприятия с выручкой ниже 5 млн рублей в год не распространяются обязанности приема цифрового рубля.

Отмечается, что новые сроки определены по итогам обсуждений с участниками рынка и заинтересованными ведомствами и учитывают необходимые сроки для адаптации систем банков и торговых компаний.

Оплата цифровыми рублями будет производиться по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Все банки должны технически подготовиться к работе с такими QR-кодами до 1 сентября 2026 года.

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