Белоусов: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Дружественные отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. На это обратил внимание глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао.

"Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Нацелены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - отметил он.

Белоусов подчеркнул, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества".

Он также указал, что в этом году Россия и Китай отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Вместе с тем Белоусов выразил благодарность коллеге за участие парадного расчета китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии.

Со своей стороны, Дун Цзюнь заметил, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".