Лавров отметил, что "Часы Судного дня" все ближе к полуночи

"Часы Судного дня" все ближе к полуночи, Россия активно занимается предотвращением ядерного конфликта. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркмении, преподавателями и студентами Института международных отношений МИД страны.

"Глобальная безопасность - это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные "Часы Судного дня" переносят стрелку все ближе к полуночи, важно этого не допустить, и мы активно занимаемся тем, чтобы предотвратить катастрофу", - заявил он.

Лавров также отметил, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны стали будничными. Это печально в свете подъема реваншистских настроений в Европе, добавил он.