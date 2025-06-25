Вытеснение русского языка английским в странах СНГ может иметь негативные последствия, в том числе риск свержения местной власти. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа.

"Вытесняя русский язык, страны СНГ создают условия для того, чтобы туда пришел английский. Как только придет английский, они потеряют русский, но при этом не приобретут ничего, кроме проблем. Потому что те, кто продвигает английский, они пытаются ослабить их", - указал парламентарий.

Он отметил, что таким продвижением английского языка "на системной основе" занимаются США и ЕС. По словам председателя палаты, за отказ от русского языка государства Содружества ничего не получат взамен от ЕС и Штатов. "Они будут пытаться их сделать колониями, вот и все. А дальше они будут туда размещать свои военные контингенты", - добавил он.

Вместе с тем Володин рекомендовал соседям из СНГ держаться подальше от западных образовательных и культурных центров, поскольку такой формат сотрудничества впоследствии может привести "к свержению местной власти".

Кроме того, он обратил внимание, что преподавание русского языка в странах СНГ поможет не только оградить граждан от западного влияния, но и даст им возможность легче реализовать себя на территории Содружества.