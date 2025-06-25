Ярослава Нилова исключили из партии ЛДПР

Главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова исключили из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Сегодня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии. Все решения приняты абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего совета партии я согласен", - заявил парламентарий.

Слуцкий отметил, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из рядов либерал-демократов. "Члены нашей партии открыто и внятно изложили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий клевету о партии и ее руководстве, об однопартийцах, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах", - указал он.

Ярослав Нилов был членом ЛДПР с 1997 года.