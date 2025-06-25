Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС

Канадские власти не планируют обсуждать вопрос присоединения страны к Европейскому союзу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ходе пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

"Короткий ответ: нет. Это не то, что мы бы хотели сделать", - отметил он.

Некоторое время назад глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО высказала мнение, что Канада несмотря на то, что не находится в Европе, могла бы вступить в ЕС, так как "граничит" с сообществом в Арктике.

Идеи о возможной интеграции Канады в ЕС начали тиражироваться в экспертных и политических кругах в качестве потенциального ответа на угрозы президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии Канады.