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Интеграция
Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС
25 июня 2025 / 19:04
© Bryan Bedder/ Getty Images/ТАСС
Канадские власти не планируют обсуждать вопрос присоединения страны к Европейскому союзу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ходе пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.
"Короткий ответ: нет. Это не то, что мы бы хотели сделать", - отметил он.
Некоторое время назад глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО высказала мнение, что Канада несмотря на то, что не находится в Европе, могла бы вступить в ЕС, так как "граничит" с сообществом в Арктике.
Идеи о возможной интеграции Канады в ЕС начали тиражироваться в экспертных и политических кругах в качестве потенциального ответа на угрозы президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии Канады.