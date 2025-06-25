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В саммите ЕАЭС примут участие Куба, Монголия, ОАЭ и Узбекистан
25 июня 2025 / 19:21
В саммите ЕАЭС примут участие Куба, Монголия, ОАЭ и Узбекистан
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В мероприятиях саммита ЕАЭС в Минске 27 июня примут участие страны - наблюдатели в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Куба и Узбекистан, а также приглашенные государства Объединенные Арабские Эмираты и Монголия. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

"На заседании в расширенном составе традиционно будут присутствовать главы государств-наблюдателей - это президент Кубы Мигель Диас-Канель, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев", - сказал он.

В качестве почетных гостей приглашены первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц, председатель Исполнительного совета Абу-Даби Халид бен Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, указал представитель Кремля.

По его словам, на форуме в Минске также обсудят контакты ЕАЭС со странами Латинской Америки. "В рамках этого форума состоится 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия", - заявил Ушаков.

Он уточнил, что деловая программа форума сгруппирована по шести направлениям: "Качество внутреннего рынка ЕАЭС", "Цифровая трансформация", "Евразийская сопряженность", "Стратегический блок", "Развитие технологического потенциала и кооперации" и "Мероприятия "на полях" форума".

Статус наблюдателей в ЕАЭС имеют с 2018 года Молдавия, с 2020-го - Куба и Узбекистан, с 2024-го - Иран. Вместе с тем интерес к сотрудничеству с объединением проявляют Вьетнам, Монголия и ОАЭ.

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