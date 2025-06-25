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Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом в Гааге прекращение огня
25 июня 2025 / 19:34
© AP Photo/ Andrew Kravchenko/ТАСС
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита НАТО в Гааге обсудили вопрос прекращения огня на Украине.
"Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю США. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира", - указал глава киевского режима в своем Telegram-канале. Он отметил, что детали встречи будут обнародованы позднее.
Ранее стало известно, что общение Зеленского и Трампа продолжалось около 40 минут.