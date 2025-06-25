Президент России не полетит в Бразилию на саммит БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет представлять РФ на саммите БРИКС в Бразилии. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Президент будет участвовать в основных мероприятиях этого саммита по видеосвязи", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга. "Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС - вам известно, что именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - пояснил он.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Однако председательствующая в объединении Бразилия ратифицировала статут Международного уголовного суда, который не признается РФ. Эта структура вопреки заявленному функционалу по указке из европейских столиц выдала ордер на арест Путина.