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Трамп уверен в желании Путина добиться урегулирования на Украине
25 июня 2025 / 20:02
Трамп уверен в желании Путина добиться урегулирования на Украине
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине.

"Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

Он отметил, что "недавно Путин предлагал помощь в вопросе Ирана", но американский лидер якобы ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с конфликтом между Украиной и Россией".

Глава Белого дома также прокомментировал вопрос о том, считает ли он Путина угрозой и разделяет ли мнение председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Дэна Кейна о возможных территориальных амбициях РФ за пределами Украины. "Возможно, да", - указал президент США.

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