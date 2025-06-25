Трамп уверен в желании Путина добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине.

"Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

Он отметил, что "недавно Путин предлагал помощь в вопросе Ирана", но американский лидер якобы ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с конфликтом между Украиной и Россией".

Глава Белого дома также прокомментировал вопрос о том, считает ли он Путина угрозой и разделяет ли мнение председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Дэна Кейна о возможных территориальных амбициях РФ за пределами Украины. "Возможно, да", - указал президент США.