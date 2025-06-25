Макрон призвал отказаться от торговых войн между членами НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике повышение таможенных пошлин между членами НАТО в период, когда участники альянса условились нарастить расходы на оборону.

"Эти усилия обязывают нас к поддержанию торгового мира. Мы не можем, будучи союзниками, говорить о необходимости увеличения расходов на оборону и вести торговую войну. Это бессмыслица", - сказал он при общении с журналистами по итогам саммита НАТО. Французский лидер призвал "снизить все тарифы, которые сегодня действуют или были недавно повышены".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он намеревался применить с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. Вместе с тем он обратил внимание, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. Трамп считает, что одной из приоритетных целей создания ЕС было получение преимущества над США в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран ЕС на 9 июля.