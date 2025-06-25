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Путин призвал не медлить с созданием культурных комплексов в регионах
25 июня 2025 / 20:33
Путин призвал не медлить с созданием культурных комплексов в регионах
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин призвал не медлить с созданием культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах. 

На это он обратил внимание в ходе мероприятия, где речь шла о работе филиала Третьяковки в Калининграде, а также строительстве культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Глава государства отметил, что все эти объекты должны органично вписываться в облик городов, подчеркивая их уникальность благодаря индивидуальной архитектуре.

По его словам, несмотря на разный темп строительства в регионах, нельзя допускать бесконечных переносов сроков сдачи объектов.

Путин также указал на высокий общественный запрос на доступ к интересным культурным событиям и на возможности для творческого развития. Надо создавать людям равные возможности для учебы и самореализации, а культурные комплексы - одно из магистральных направлений для решения этих задач, подчеркнул он.

Президент напомнил, что проект по созданию культурных центров реализуется с 2018 года. Его цель - расширить доступ к насыщенной культурной жизни, разнообразным творческим мероприятиям, лекциям и мастер-классам. Это, в частности, позволит представителям молодежи получать качественное образование в сфере искусства непосредственно в своих регионах.

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