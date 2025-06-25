Трамп заявил, что США не будут мешать восстановлению Ирана

США не отказываются от кампании максимального давления на Иран, но не будут мешать его послевоенному восстановлению и поставкам Тегераном нефти Китаю. С таким заявлением на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО выступил президент США Дональд Трамп.

У него попросили прокомментировать его запись в Truth Соц. сети, которую можно было понять как то, что США, несмотря на свой режим санкций против Ирана, не будут возражать против поставок этой исламской республикой нефти в Китай. У американского лидера поинтересовались, означают ли эти его высказывания, что Вашингтон отказывается от кампании оказания максимального давления на Тегеран. "Послушайте, у них только что шла война. И они храбро воевали. А я не отказываюсь от кампании максимального давления на Тегеран", - сказал глава Белого дома.

"Они занимаются нефтяным бизнесом. Могу остановить его, если захочу. Могу сам продавать нефть Китаю. Я не хочу этого делать", - подчеркнул он. "Им понадобятся деньги, чтобы вернуть свою страну в форму. Мы хотим, чтобы это произошло. Если они будут продавать нефть, то они будут продавать нефть", - указал президент США.

Он отметил, что "Китай захочет приобретать нефть". "Он может купить ее у нас или у других. Но Иран надо вернуть в форму. Отчаянно нужны деньги", - заключил Трамп.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские Вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Позднее Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.