Эрдоган назвал уже решенным делом вопрос с С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, но говорил с ним про самолеты F-35.

"Мы не обсуждали С-400 во время нашей встречи с Трампом. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35", - сказал он журналистам в Гааге по итогам саммита НАТО, передает телеканал TRT. Переговоры Эрдогана и Трампа состоялись в ночь на 25 июня в Гааге.

По словам турецкого лидера, Анкара "произвела платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35". "Что касается приобретения нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения в этой связи. Наши уполномоченные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16", - указал он.

Эрдоган также отметил, что Турция "продолжает работу и по теме закупки истребителей Eurofighter". "Она идет с Великобританией и Германией. Рассчитываем, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", - добавил он.

После заключения Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкару в 2019 году исключили из американской программы по созданию истребителей нового поколения F-35. В Турции после этого начали говорить об альтернативах F-35. В качестве одной из них выбран истребитель Eurofighter.