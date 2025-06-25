Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
25 июня 2025 / 23:18
КОТИРОВКИ
USD
25/06
78.3892
EUR
25/06
91.7370
Новости часа
Reuters: жертвами протестов в Кении стали 16 человек Эрдоган назвал уже решенным делом вопрос с С-400
Москва
25 июня 2025 / 23:18
Котировки
USD
25/06
78.3892
0.0000
EUR
25/06
91.7370
0.0000
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
25 июня 2025 / 13:43
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
25 июня 2025 / 13:39
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
25 июня 2025 / 13:36
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Военная индустрия / Геополитика
Политика
Эрдоган назвал уже решенным делом вопрос с С-400
25 июня 2025 / 21:00
Эрдоган назвал уже решенным делом вопрос с С-400
© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, но говорил с ним про самолеты F-35.

"Мы не обсуждали С-400 во время нашей встречи с Трампом. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35", - сказал он журналистам в Гааге по итогам саммита НАТО, передает телеканал TRT. Переговоры Эрдогана и Трампа состоялись в ночь на 25 июня в Гааге.

По словам турецкого лидера, Анкара "произвела платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35". "Что касается приобретения нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения в этой связи. Наши уполномоченные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16", - указал он.

Эрдоган также отметил, что Турция "продолжает работу и по теме закупки истребителей Eurofighter". "Она идет с Великобританией и Германией. Рассчитываем, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", - добавил он.

После заключения Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкару в 2019 году исключили из американской программы по созданию истребителей нового поколения F-35. В Турции после этого начали говорить об альтернативах F-35. В качестве одной из них выбран истребитель Eurofighter.

Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Киреев: военный потенциал ЕС больше, чем у России
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Политолог Макаренко: США продолжат переговоры с Ираном ради фиксации своей победы
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Востоковед Балмасов: Москва сыграла важную роль в остановке ирано-израильского конфликта
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
22:12
Reuters: жертвами протестов в Кении стали 16 человек
21:00
Эрдоган назвал уже решенным делом вопрос с С-400
20:47
Трамп заявил, что США не будут мешать восстановлению Ирана
20:33
Путин призвал не медлить с созданием культурных комплексов в регионах
20:18
Макрон призвал отказаться от торговых войн между членами НАТО
20:02
Трамп уверен в желании Путина добиться урегулирования на Украине
19:46
Президент России не полетит в Бразилию на саммит БРИКС
19:34
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом в Гааге прекращение огня
19:21
В саммите ЕАЭС примут участие Куба, Монголия, ОАЭ и Узбекистан
19:04
Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения