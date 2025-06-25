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Reuters: жертвами протестов в Кении стали 16 человек
25 июня 2025 / 22:12
Reuters: жертвами протестов в Кении стали 16 человек
© AP Photo/ Brian Inganga/ТАСС

Жертвами охвативших всю Кению протестов стали по меньшей мере 16 человек. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на кенийское отделение неправительственной организации Amnesty International (деятельность организации признана нежелательной в РФ).

"Подтверждено 16 погибших. Большинство было убито полицией", - говорится в сообщении. Уточняется, что цифры были проверены Национальной комиссией по правам человека Кении.

Согласно последним данным, протесты прошли в 23 из 47 округов Кении. Травмы и ранения, включая огнестрельные, получили не менее 400 человек.

Самые массовые демонстрации прошли в Найроби, однако и в других городах обстановка была непростой. Имели место грабежи, вандализм и хулиганство.

Демонстрации в среду проходили по случаю годовщины акций протеста против повышения налогов и в поддержку отставки президента Кении Уильяма Руто, которые начались в республике в середине июня 2024 года. Наиболее серьезные протесты прошли 25 июня прошлого года, когда активисты подожгли здания парламента и столичного городского совета. По информации Национальной комиссии по правам человека Кении, за две недели протестов тогда погибли 39 человек, свыше 350 пострадали.

В итоге президент отозвал проект закона, повлекший недовольство граждан, но предупредил, что это вынудит правительство заимствовать на внешних рынках порядка $7,7 млрд. 

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