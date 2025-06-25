Reuters: жертвами протестов в Кении стали 16 человек

Жертвами охвативших всю Кению протестов стали по меньшей мере 16 человек. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на кенийское отделение неправительственной организации Amnesty International (деятельность организации признана нежелательной в РФ).

"Подтверждено 16 погибших. Большинство было убито полицией", - говорится в сообщении. Уточняется, что цифры были проверены Национальной комиссией по правам человека Кении.

Согласно последним данным, протесты прошли в 23 из 47 округов Кении. Травмы и ранения, включая огнестрельные, получили не менее 400 человек.

Самые массовые демонстрации прошли в Найроби, однако и в других городах обстановка была непростой. Имели место грабежи, вандализм и хулиганство.

Демонстрации в среду проходили по случаю годовщины акций протеста против повышения налогов и в поддержку отставки президента Кении Уильяма Руто, которые начались в республике в середине июня 2024 года. Наиболее серьезные протесты прошли 25 июня прошлого года, когда активисты подожгли здания парламента и столичного городского совета. По информации Национальной комиссии по правам человека Кении, за две недели протестов тогда погибли 39 человек, свыше 350 пострадали.

В итоге президент отозвал проект закона, повлекший недовольство граждан, но предупредил, что это вынудит правительство заимствовать на внешних рынках порядка $7,7 млрд.