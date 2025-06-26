Зеленский боится амбиций генералов

Марина Харькова, журналист, Донецк

В ВСУ внезапно начались масштабные перестановки в командовании.

Командующим Сил беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского назначили Роберта «Мадьяра» Бровди, командующим Десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. Апостол занимал пост заместителя главкома ВСУ Сырского, а до того был командиром 95-й десантно-штурмовой бригады. Она в числе прочих участвовала во вторжении в Курскую область. Также с должности уволен заместитель командующего Нацгвардией Белоус. Вместо генерала Тарнавского в должности командующего ОТУ «Донецк» теперь назначен начальник штаба этой группировки генерал-майор Виктор Николюк. Николюк - бывший командир 92-й отдельной механизированной бригады, которому приписывают организацию убийства 2 сентября 2015 года СБУшника Андрея Галущенко, разоблачившего участие Николюка в контрабанде наркотиков. Командующим сухопутных войск назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Его предшественник Михаил Драпатый не продержался на должности и года. Причин у кадровой чехарды несколько. Одна из них связана с коррупцией.

Недавно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к руководству нацгвардии. По версии следствия, командующий нацгвардией генерал Пивненко, его заместитель и начальники некоторых управлений и департаментов причастны к получению более 190 миллионов гривен откатов на тендерах, а также к растрате ещё 200 миллионов при закупках техники по завышенным ценам. Шесть руководителей отстранены от своих должностей. МВД, которому подчиняется нацгвардия, объявило служебную проверку. С этим связывают и отставку Белоуса, заместителя Пивненко.

Кроме этого, украинская прокуратура объявила подозрение в государственной измене сразу трем экс-министрам обороны Украины по делу о продаже вооружения в 2010-2014 годах. Речь идёт о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве. По версии следствия, при них были проданы тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем, десятки единиц зенитно-ракетных комплексов, сотни единиц гусеничной и колесной техники, десятки боевых самолетов и вертолетов и миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров. «Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия», - сообщили в прокуратуре. Показательно, что подозрения получили только министры времён Януковича. И не получил, например, министр времён Ющенко Анатолий Гриценко. А ведь при нём одних только БТР и БМП было продано больше, чем при всех министрах вместе взятых. Причиной такой благосклонности власти являются прочные связи Гриценко в Америке по линии Демпартии.

Большой массив компромата собран и на действующего министра обороны - Умерова. На днях его вызвали в украинский парламент на доклад о состоянии фортификационных сооружений в Сумской и Днепропетровской областях, но он не явился. Как сообщил член оборонного комитета Сергей Рахманин, укрепления возводили на скорую руку, и там надежной обороны нет, хотя это обошлось в 20 миллиардов гривен.

О коррупционной военной гидре и армейской мафии ранее написало и британское издание Financial Times, которое уличило Украину в растратах и коррупции на сотни миллионов долларов при закупке вооружений. Сообщилось, что украинские власти потеряли сотни миллионов долларов, заказывая вооружение у ненадёжных поставщиков. В основу британского расследования легли утечка украинских правительственных документов и десятки интервью с чиновниками, занимающимися закупками, торговцами оружием и детективами.

Как говорится в статье, попытки закупать вооружения через третьих лиц и у сомнительных поставщиков обернулись для Киева потерей сотен миллионов долларов за три года. В ряде случаев украинская сторона платила крупный задаток малоизвестным компаниям, которые до сих пор не поставили заказанные вооружения или их компоненты. Собеседники FT также рассказывали о случаях, когда из-за резко увеличившегося спроса оружие покупалось по крайне завышенным ценам, но оказывалось непригодным для использования.

По информации газеты, на сегодняшний день Украина выплатила $770 млн авансом иностранным торговцам за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены. Это составляет значительную часть годового военного бюджета Киева. В то же время некоторые иностранные оружейные компании заявляют, что стали жертвами внутренних распрей и коррупции со стороны украинских чиновников и государственных оружейных брокеров, что может быть причиной пропажи миллионов долларов, говорится в публикации. В соответствии с документами, с которыми ознакомилась FT, в некоторых случаях имел место сговор со стороны высокопоставленных украинских военных и должностных лиц с иностранными посредниками с целью использования контрактов для хищения государственных средств.

И чтобы проверить, что происходит с деньгами, на Украину уже приехали американские аудиторы. Стало известно, что Госдепартамент США оплатил более 800 тысяч долларов за размещение американской делегации ревизоров в пятизвездочном отеле Hilton Kyiv на июнь. Такая сумма позволяет поселить 80 или 100 человек. Это указывает на прибытие на Украину не отдельных дипломатов или специалистов, а целой команды. Накануне госсекретарь США Рубио сообщил о запуске масштабного аудита, включающего проверку военной и гуманитарной поддержки Украины, логистических контрактов, расходов на безопасность и сопутствующих услуг.

Вторая причина отставок разных командующих и их замены – это страх Зеленского. Неслучайно бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, занимающему ныне должность посла Украины в Британии, и его окружению грозит лишение свободы. Об этом заявил генерал-лейтенант СБУ и экс-депутат Верховной рады Украины Григорий Омельченко.

«Еще год назад была дана команда найти любой компромат. Скажу больше, возбуждено дело по факту сдачи, ненадлежащее выполнение службы по охране юга Украины и даже подготовлено подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей против Валерия Залужного, Сергея Наева и еще с полдесятка генералов из близкого окружения Залужного. Это при том, что начальник Генерального штаба или командующий сухопутными войсками может сделать шаг, только когда есть указ верховного командующего. Но по моему мнению, у нас единственный «национальный герой», который сдал Юг, который делал все вещи, чтобы Украину расчленить - это сам Зеленский. Придет время и он будет за это отвечать», – заявил Омельченко.

Внезапную отставку Михаила Драпатого, довольно популярного среди простых солдат, тоже связывают с ревностью Зеленского и его опасениями, что может начаться бунт военных: в перспективе Драпатый мог возглавить оппозицию внутри ВСУ. Драпатого фактически сняли с лестницы, ведущей к посту главкома ВСУ. Его амбиции начали сильно раздражать и Зеленского, и Сырского.

Третья причина перестановок связана с подготовкой ВСУ к очередному «контрнаступлению». Переход на новую корпусную систему ВСУ позволит украинской армии перейти в контрнаступление. Об этом на встрече с украинскими СМИ заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его намерения уже раскритиковали и назвали самоубийственными даже бывшие украинские вояки и радикалы. В частности, экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и нацист Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов): «Если это будут такие наступления и такие операции, как курская авантюра, автором которой является в том числе Сырский, где он отправил фактически на смерть десятки тысяч украинских солдат, проявив себе как настоящий мясник, то не надо. У нас нет обороны устойчивой, нам нужно строить линии обороны, а он рассказывает о контрнаступлениях. Это политическое решение, направление на срыв любых возможных мирных переговоров. И принимал это решение лично Владимир Зеленский».

.Из-за серьёзной нехватки личного состава в рядах ВСУ и плотного контроля дронами ВС РФ с воздуха каждое проведение и без того редких ротаций украинских вояк превращается в целую боевую операцию, заявил советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. «У нас потери, в том числе, от психологических травм, от истощения. В целом потери пехоты огромны. А пехота – это род войск, где в современных условиях человеку трудно продержаться более полугода, может, и невозможно. Пехотинец вынужден в современных условиях выходить на позиции на 20 суток, это минимально. А каждая ротация - под плотным поражением и контролем дронов противника. Есть люди, которые находятся на позициях длительные сроки, потому что эта позиция и подходы к ней контролируются противником с воздуха. Например, бойцы 18-й бригады Нацгвардии пробыли на позиции 93 суток. 93 суток они прожили в земле, без всех благ цивилизации и под огнём. Но и это уже не рекорд. Я знаю пехотинцев 14-й бригаде ВСУ, которые пробыли на позиции 150 суток», – пожаловался Бутусов.

И поэтому самой вероятной причиной кадровых замен командующих являются нынешние неудачи и провалы ВСУ, которые отступают на всех участках фронта.