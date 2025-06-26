Зеленский и Трамп: разночтения в трактовках и ничего нового

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

«Зеленский в Гааге» - увы, эта новость не об отправке украинского главаря на скамью подсудимых Международного военного трибунала, чего он однозначно заслужил, а о его визите на саммит НАТО. Между тем, после канадского саммита G7, на которой так и не произошло беседы киевского гостя с Трампом из-за досрочного отъезда американского президента, визит Зеленского в Нидерланды оказался под большим вопросом. Была вероятность, что натовские посиделки Трамп вообще проигнорирует либо, что еще хуже, приедет, но решит демонстративно избегать «Зе», вновь больно ударив по его самолюбию.

Трамп, однако, все-таки приехал навестить союзников, правда, особо не скрывая, что его цель – заставить их больше вкладываться финансово в общеблоковые усилия. Недвусмысленной угрозой-намеком на то, чем чревата европейская прижимистость, стала фраза хозяина Белого дома о 5-й статье устава НАТО, согласно которой нападение на одного из членов альянса является нападением на всех: «[Приверженность США этой статье] зависит от того, какого определения вы придерживаетесь».

Зеленский тоже прибыл в Гаагу, причем решил проявить демонстративную покладистость и впервые за время СВО оделся не в околовоенном стиле, столь раздражавшем Трампа и ставший одной из тем легендарной вашингтонской перепалки, а цивильный костюм. Неизвестно, было ли это одним из требований американской стороны или дельная мысль посетила главу «офиса президента» Ермака и его шефа самостоятельно. Однако поначалу Трамп и Зеленский всё равно не пересекались – на общем фотографировании их поставили подальше друг от друга, а венгерский премьер Орбан и вовсе заявил, что на рабочие встречи «господина Зеленского» не пригласили из-за нежелания венгров, американцев, словаков и турок обсуждать с ним проблемы НАТО.

Впрочем, днем 25 июня Трамп дал понять, что разговор все-таки состоится: «Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский — он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину». Конечно, было бы странно, если бы предметом обсуждения стал бы Мозамбик или Непал, но Трамп настолько оригинален, что не боится сказать очевидную банальность. Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что на закрытом заседании с лидерами государств-союзников президент США потребовал какого-то решения с Украиной, ибо ситуация полностью вышла из-под контроля.

В итоге общение Трампа и Зеленского заняло около 45-50 минут. Нелегитимный украинский президент написал по этому поводу на своей странице: «Состоялась моя продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – впоследствии».

Трамп на пресс-конференции вроде как опроверг эти слова, сказав, что прекращение огня не обсуждалось. Можно, конечно, испытать чувство легкого удовлетворения от щелчка по носу Зеленского, но надо понять, что за этим кроется. Трампу прекращение огня интересно еще меньше, чем Зеленскому? Или он намекает, что оно неинтересно как раз Зеленскому, который и говорить на эту тему не стал? Но в таком случае именно Трамп как завзятый миротворец должен был взять на себя соответствующую инициативу. В общем, разночтение чрезвычайно интригующее.

Еще из заявлений Трампа касаемо российско-украинского конфликта: он считает президента России «человеком, которого ввели в заблуждение»; сейчас самое время закончить конфликт России и Украины, и он намерен говорить об этом с Путиным, Зеленский же на встрече с ним «был очень любезен»; окончить войну за 24 часа, как обещалось ранее, не удалось, потому что проблема сложнее, чем представлялась, и у него есть проблемы как с Путиным, так и с Зеленским. О дополнительной финансовой помощи киевскому режиму: «Посмотрим, что случится. Путин должен остановить эту войну, он должен остановится». О поставках комплексов ПВО Patriot: «Украина хочет получить наше ПВО. Мы поставляем их в Израиль и они очень успешны. Мы попробуем найти их для Украины, посмотрим, я бы хотел, чтобы мы их передали».

Заметим, что основной своей цели на саммите Трамп добился – страны альянса в итоговом заявлении обязались увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП в ближайшие десять лет. Это тревожный сигнал для России, против которой в значительной степени и направлен этот рост военных трат, но в какой степени он оптимистичен для киевского режима, главного на сегодня антироссийского орудия? В тексте коммюнике документа Украина упоминается в связи с обещанием ей военной помощи, но без каких-либо гарантий членства. Заявление оповещает, что «безопасность Украины способствует безопасности альянса», а взносы на поддержку Украины и её военной промышленности будут учитываться при расчете военных расходов стран НАТО.

В устном комментарии части, уже после публикации текста заявления, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО «необратим», хотя, повторимся, в самом документе об этом не говорится. Кроме того, На саммите НАТО Урсула фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что его не бросят, помогут деньгами и оружием, введут против России «разрушительные санкции», а британский премьер Стармер – что украинское ПВО будет усилено за счет замороженных Лондоном российских активов. В общем, киевский режим будут по-прежнему опекать, поддерживать и направлять в нужное русло, но без чрезмерно обязующего «штампа в паспорте». Зеленский и Ко это понимают, расстраиваются порой до истерик, но одновременно относятся философски. «Для нас вступление в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности, но некоторые страны больше не поддерживают эту идею», — заявил глава украинского военного ведомства Умеров на одной из дискуссионных площадок саммита.