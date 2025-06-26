Востоковед Балмасов: переговоры США и Ирана начнутся с чистого листа

Будут ли продолжены переговоры Ирана и США после того, что произошло. Возможно, будут, но было бы очень странно, если бы Иран, учитывая атаки Израиля, пошел бы на американские условия. Там ведь помимо демонтажа ядерной программы, Трамп настаивал на сворачивании беспилотной и ракетной программы. То есть, фактически, речь идет о полном разоружении Ирана. В текущей ситуации это совершенно невозможно.

Конфликт, как будто прекращен, Трамп объявил себя триумфатором, и какой смысл сейчас садиться за стол переговоров? К новым переговорам в новых условиях надо серьезно готовиться.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e447983a1e0d0eb7db067c13820e963e/