Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение

Подтверждение уничтожения ядерных объектов Ирана с земли мы пока не имеем. Можно предположить, что северные корейцы, которые помогали строить подземные убежища, возводили их с учетом собственного опыта, полученного в годы Корейской войны. Подземные бункеры защищают несколько земляных подушек, которые чередуются с армированнным бетоном. Это все строилось именно в расчете на массированные американские бомбардировки. К тому же у Ирана есть много дублирующих и отвлекающих внимание объектов. Так что, есть большие сомнения, что слова Трампа о том, что вся иранская ядерная программа уничтожена являются правдивыми.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/81718e794a26079a1b5ddb2527c97224/