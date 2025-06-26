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Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение Востоковед Балмасов: переговоры США и Ирана начнутся с чистого листа
Москва
26 июня 2025 / 11:33
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26/06
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Безопасность
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
26 июня 2025 / 10:52

Подтверждение уничтожения ядерных объектов Ирана с земли мы пока не имеем. Можно предположить, что северные корейцы, которые помогали строить подземные убежища, возводили их с учетом собственного опыта, полученного в годы Корейской войны. Подземные бункеры защищают несколько земляных подушек, которые чередуются с  армированнным бетоном. Это все строилось именно в расчете на массированные американские бомбардировки. К тому же у Ирана есть много дублирующих и отвлекающих внимание объектов. Так что, есть большие сомнения, что слова Трампа о том, что вся иранская ядерная программа уничтожена являются правдивыми.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/81718e794a26079a1b5ddb2527c97224/

Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
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