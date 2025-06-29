Фандрайзинговый фонд президента США Дональда Трампа запустил продажу футболок с надписью "папочка" (Daddy). Об этом информировала газета The New York Post (NYP).

Сообщается, что фонд организовал рассылку электронных писем с предложением оформить заказ оранжевой футболки с портретом американского лидера и подписью "папочка" .

В посланиях также содержится подпись: "Когда президентом был Байден, весь мир смеялся над нами. Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают".

Комментируя заявление Трампа в ходе пресс-конференции в среду, когда президент США высказался об Иране и Израиле как о "двух дерущихся во дворе детях", генсек НАТО Марк Рютте назвал его "папочкой".