Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2025 / 13:09
КОТИРОВКИ
USD
29/06
78.4685
EUR
29/06
92.2785
Новости часа
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
Москва
29 июня 2025 / 13:09
Котировки
USD
29/06
78.4685
0.0000
EUR
29/06
92.2785
0.0000
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
28 июня 2025 / 12:22
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
28 июня 2025 / 12:19
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
26 июня 2025 / 10:52
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Евразийское сотрудничество
Интеграция
Оверчук сообщил, что Россия готовит письмо Армении о противоречиях ЕС и ЕАЭС
27 июня 2025 / 16:57
Оверчук сообщил, что Россия готовит письмо Армении о противоречиях ЕС и ЕАЭС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Россия готовит письмо для Армении, в котором обращает внимание на противоречия ее норм по сближению с Европейским союзом правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

"Соответственно, мы намерены прорабатывать вопрос о применении соответствующих мер", - указал он.

"Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Евросоюзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Армении появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации", - отметил вице-премьер.

По его словам, например, "некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза, означают, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют его требованиям". "Мы выносим этот вопрос на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии", - сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что "парламент Армении принял закон, который декларирует стремление Армении присоединиться к Евросоюзу". "Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Безусловно, мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но при этом мы понимаем, что одновременное нахождение Армении и в Евразийском экономическом союзе, и в Евросоюзе невозможно", - заключил вице-премьер.  

Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
21:27
Трамп не исключает возможность нанесения ударов по Ирану в случае угрозы
21:12
Путин: на Западе все время "хоронят" Россию, но "сами скоро сдохнут там"
20:57
Небензя считает нереальным стремление Украины вернуться к тому, что было в 1991 году
20:46
Пашинян дал обещание, что столкновений в Армении не будет
20:30
Путин считает искренними усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине
20:17
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил более 79%
19:43
Путин напомнил, что РФ восемь лет пыталась мирно решить проблемы в Донбассе
19:31
В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов
19:14
Путин констатировал противоположность меморандумов России и Украины
18:57
Сын Кадырова Адам женится
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения