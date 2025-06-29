Оверчук сообщил, что Россия готовит письмо Армении о противоречиях ЕС и ЕАЭС

Россия готовит письмо для Армении, в котором обращает внимание на противоречия ее норм по сближению с Европейским союзом правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

"Соответственно, мы намерены прорабатывать вопрос о применении соответствующих мер", - указал он.

"Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Евросоюзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Армении появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации", - отметил вице-премьер.

По его словам, например, "некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза, означают, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют его требованиям". "Мы выносим этот вопрос на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии", - сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что "парламент Армении принял закон, который декларирует стремление Армении присоединиться к Евросоюзу". "Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Безусловно, мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но при этом мы понимаем, что одновременное нахождение Армении и в Евразийском экономическом союзе, и в Евросоюзе невозможно", - заключил вице-премьер.