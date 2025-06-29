Лукашенко: Узбекистан всегда ждут в качестве полноправного члена ЕАЭС

Государства ЕАЭС неизменно ждут Узбекистан в качестве полноправного члена объединения. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Вы давний друг ЕАЭС. Мы всегда ждем вас в ЕАЭС в качестве полноправного члена нашего союза. Будем этому рады", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС с 2020 года.