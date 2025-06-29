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Политика
Лукашенко: Узбекистан всегда ждут в качестве полноправного члена ЕАЭС
27 июня 2025 / 17:13
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
Государства ЕАЭС неизменно ждут Узбекистан в качестве полноправного члена объединения. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Вы давний друг ЕАЭС. Мы всегда ждем вас в ЕАЭС в качестве полноправного члена нашего союза. Будем этому рады", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС с 2020 года.
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