Al-Youm as-Sabi: в Египте при ДТП с микроавтобусом погибли 19 человек

В Египте при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли не менее 19 человек, еще 2 пострадали, передает информационный портал Al-Youm as-Sabia.

Уточняется, что ДТП произошло в египетской провинции Минуфия, расположенной к северо-западу от Каира. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.