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Al-Youm as-Sabi: в Египте при ДТП с микроавтобусом погибли 19 человек
27 июня 2025 / 17:28
Al-Youm as-Sabi: в Египте при ДТП с микроавтобусом погибли 19 человек
© AP Photo/ Mostafa Hassan, архив/ТАСС

В Египте при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли не менее 19 человек, еще 2 пострадали, передает информационный портал Al-Youm as-Sabia.

Уточняется, что ДТП произошло в египетской провинции Минуфия, расположенной к северо-западу от Каира. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

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