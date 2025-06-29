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Общество
Al-Youm as-Sabi: в Египте при ДТП с микроавтобусом погибли 19 человек
27 июня 2025 / 17:28
© AP Photo/ Mostafa Hassan, архив/ТАСС
В Египте при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли не менее 19 человек, еще 2 пострадали, передает информационный портал Al-Youm as-Sabia.
Уточняется, что ДТП произошло в египетской провинции Минуфия, расположенной к северо-западу от Каира. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
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