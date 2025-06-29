Новак отметил, что Турция заинтересована в продлении газовых контрактов с РФ

Турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией, ведется работа с "Газпромом". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

"Турецкие партнеры заинтересованы в продлении тех контрактов, которые заканчивают свое действие. В этом направлении они взаимодействуют с "Газпромом", идет соответствующая работа на коммерческих условиях", - сказал он.

Россия в 2024 году нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до немногим более 21 млрд куб. м. Россия поставляет природный газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".