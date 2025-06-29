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Политика
Путин провел в Минске встречу с президентом Узбекистана
27 июня 2025 / 17:58
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин провел в Минске двустороннюю встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым".
"Президент скоро будет", - сказал представитель Кремля журналистам, ожидающим пресс-конференции Путина.
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