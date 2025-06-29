В освобожденном Россией поселке Шевченко на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) расположено одно из самых перспективных месторождений лития, это укрепляет позиции Москвы в важном для президента США Дональда Трампа вопросе о редкоземельных металлах, пишет газета Le Figaro.

По данным издания, в месторождении находятся залежи сподумена (силикат лития). Его содержание достигает 90%. Извлечение лития из сподумена менее затратно, чем из петалита (алюмосиликат лития), что делает этот драгоценный камень более привлекательным для представителей горнодобывающей отрасли.

Отмечается, что Трамп не скрывает своего интереса к редкоземельным металлам. В том числе он допускает и возможность сотрудничества с РФ. На этом фоне поселок Шевченко усилил позиции Москвы в данном вопросе.

В четверг, 26 июня, в Минобороны РФ информировали об освобождении населенных пунктов Новосергеевка и Шевченко в ДНР.